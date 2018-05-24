اشتكى رئيس بلدية محافظة الشملي المهندس شايم غافل الشمري، من 4 معوقات للتنمية أثرت على العمل البلدي بالمحافظة وتتمثل في إتلاف وتخريب المرافق العامة والحدائق والملاعب، والتعديات على الأراضي الحكومية داخل النطاق العمراني وحد التنمية، وعدم توفر المياه الجوفية الصالحة للزراعة في جميع المواقع، وكثرة الشكاوي المتعلقة بالأراضي، مما تسبب في حرمان المحافظة من الاستفادة من كثير من الخدمات والمشاريع.

وأكد أنه يجري العمل حاليا بعدد من المشاريع الحيوية، ومنها مشاريع سفلتة وإنارة وأرصفة وحدائق ومباني وأسواق وسوف تغطي جزء من حاجة المحافظة، وأشار بأنه تم الإعلان عن مجموعة مشاريع حيوية منها السفلتة والأرصفة والحدائق والمباني وصيانة الطرق، وهي تحت الترسية، وسيبدأ العمل فيها بعد استكمال ترسيتها، بينما هناك مشاريع للسفلتة جاري العمل فيها سواء بالمحافظة أو القرى التابعة، ويوجد تأخير من المقاولين وبإذن الله ستكتمل قريبا.

وأضاف بأنه تم توزيع قطع الأراضي بمشروع المواشي شرق الشملي على كل من تقدم، ويجري حاليا العمل في استكمال المشروع رغم التأخير الحاصل.

وعن شكوى المواطنين حول قرب مرمى النفايات للنطاق العمراني، أكد بأن نقلها يحتاج الى موافقات كثيرة وتكاليف كبيره كالسفلتة والتسوير والحفر و تجهيز الموقع، وعند توفر ذلك سيتم نقله علما بأنه يتم حاليا المعالجة المستمرة للنفايات.

وأشار رغم التخريب المتعمد للحدائق والمنتزهات بالمحافظة، والكثير من مرافقها إلا أنه يجري صيانتها وتجهيزها خصوصا مع بدء الإجازة الصيفية، وقال بأنه لم يتقدم أحد من المستثمرين لتشغيل مسلخ فيضة بن سويلم، رغم الإعلان عنه للمستثمرين والمشغلين عبر الصحف.