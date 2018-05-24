تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منتدى بطرسبيرغ الاقتصادي الدولي SPIEF الذي يقام هذا الأسبوع في جمهورية روسيا الاتحادية.وتأتي مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا الحدث العالمي ضمن الجناح السعودي الذي تقيمه الهيئة العامة للاستثمار وفي إطار تفعيل مجالات التعاون بين الهيئتين.وتهدف مشاركة هيئة السياحة إلى التعريف بالمشاريع والجهود الكبيرة التي تقودها الهيئة في سبيل تنمية السياحة السعودية ودورها في تنمية فرص الاستثمار والبرامج السياحية والتسويقية باعتبارها صناعة اقتصادية ومولدة لفرص العمل.يذكر أن منتدى بطرسبيرغ يقام سنوياً برعاية وحضور رئيس الاتحاد الروسي وينعقد المنتدى منذ عام 1997م ويجمع بين الشركات الكبرى الروسية والدولية، ويشارك فيه نحو 140 دولة ويبلغ عدد الزوار سنوياً أكثر من 15،000 زائر من المتخصصين من مختلف الدول، كما يصل إجمالي الجهات العارضة إلى 1100 جهة.