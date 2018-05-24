أبلغت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشركات والمؤسسات ومستوردي مبيدات آفات الصحة العامة، أن مهام إصدار أذون فسح شحنات واردات مبيدات آفات الصحة العامة ستُنقل إلى الهيئة ممثلةً بالإدارة التنفيذية للأعلاف والمبيدات ابتداءً من 6 /10 /1439هـ الموافق 20/6/2018م.ونوّهت الهيئة بضرورة مراجعتها ابتداءً من التاريخ المحدد، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لإصدار إذن الاستيراد للشحنات، مشيرةً إلى أنه من تاريخ 6 /11 /1439هـ، لن يُقبل أي طلب إصدار إذن فسح للشحنات ما لم يرتبط بإذن استيراد صادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء مسبقاً.ودعت إلى التواصل مع مركز الاتصال الموّحد للهيئة (19999) في حال وجود أي استفسار.