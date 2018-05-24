أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي حملة توعوية تحت شعار #اعرف_قيمتها، بهدف التعريف بفئات الإصدار السادس من العملة المعدنية، ورفع الوعي لدى الجمهور بقيمة العملة المعدنية بجميع فئاتها، والحثّ على استخدامها في التعاملات اليومية، وعدم التفريط والحرص على أخذ الباقي.وأوضحت المؤسسة أن رسائل الحملة يتم بثها عبر جميع وسائل الإعلام من قنوات تليفزيونية وإذاعية، وصحف ورقية وإلكترونية، إضافة إلى وسائل الإعلام الجديد، والشاشات الإلكترونية على الطرق الرئيسة في مختلف مدن المملكة، وتوزيع المطبوعات التوعوية، وإقامة المعارض المتنقلة في المدارس والمجمعات التجارية، وتحرص المؤسسة على تنويع الوسائل المستخدمة في بث رسائل الحملة للوصول إلى أكبر شريحة من المتداولين بالنقد، وجمهور المستفيدين.وتأتي حملة «#اعرف قيمتها» ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي لتعزيز ثقافة الوعي المالي لدى المتداولين بالنقد بصفة عامة والعملة المعدنية بشكل خاص، بقيمة العملة الوطنية بجميع وحداتها، وتأصيل ثقافة تداول فئات العملة المعدنية من أجزاء الريال، والتشجيع على استخدامها، وتنمية ثقافة الادخار لدى الأطفال.وأكدت مؤسسة النقد أنه تَقَرَّر إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي، مع الاستمرار في التعامل بالريال الورقي المتداول حاليًا حتى يتم سحبه من التداول تدريجيًا وفق خطة زمنية معدة لذلك،وبينت أن جميع فئات الإصدار السادس من العملة المعدنية متوافرة حاليًا في فروع مؤسسة النقد وفروع البنوك العاملة في المملكة، وفي حال عدم تسهيل الحصول عليها يمكن التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع «ساما تهتم» على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666.