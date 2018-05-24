في انجاز غير مسبوق لتوطين الصناعات الطبية المعقدة، أبرمت شركة نموذج العمل 5 اتفاقيات مع شركات عالمية تحصل من خلالها على حق تصنيع الاجهزة والادوات الطبية ذات التقنية المعقدة (مثل دعامات القلب، والأدوات المستخدمة في عمليات القلب المفتوح)، داخل المملكة، كأول شركة في الشرق الاوسط وأفريقيا.

وستعمل شركة نموذج العمل على توطين مثل تلك الصناعات المعقدة وتدريب السواعد الوطنية الشابة في ظل رؤية المملكة 2030.

وقال عضو مجلس إدارة شركة نموذج العمل الدكتور سالم باصفار، إن الشركة وقعت أيضا اتفاقيات لإنشاء مصانع لخيوط العمليات الجراحية و أحدث تقنية لتصنيع العدسات المستخدمة في عمليات ازالة الماء الابيض (IOL) و ايضا في توطين صناعة مواد ومحاليل المختبرات.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نموذج العمل هيثم مدني، أن الشركة تشرع في بناء المصنع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالشراكة مع شركة أعمال موجان.

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«أعمال موجان» فالح حجاج، أن هذا هو الوقت المناسب لتوطين الاستثمار في صناعة الأدوات الطبية الدقيقة لوجود الكادر الوطني المؤهل والدعم المنشود من كافة الجهات الحكومية والتعليمية والبحثية لنجاح هذه الصناعة.