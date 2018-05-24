استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بمكتبه في المحافظة، أمين عام الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله بصفر.وأشاد الأمير مشعل بالجهود الجليلة التي تقوم بها الهيئة العالمية لخدمة القرآن والسنة.وأطلع الدكتور بصفر محافظ جدة على أعمال الهيئة بعد أن تم دمجها مع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة والهيئة العالمية للتعريف بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، ونصرته في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، لتصبح الهيئة العالمية للكتاب والسنة، كما قدّم لمحافظ جدة نسخة من تقرير الإنجازات الـ 18 للعام 1438هـ، للهيئة .يُذكر أن الهيئة تقوم بخدمة القرآن الكريم وتعميم تحفيظه وتجويد أدائه، وتسعى لإظهار أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والعمل على نشرها في العالم، والتعريف بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ونصرته، كما أن للهيئة جهود مبذولة على جميع الصُعد التربوية والتعليمة والتوجيهية والإعلامية، وذلك من خلال الندوات والمشاريع والدراسات والبحوث والبرامج.كما تهدف الهيئة إلى العناية بكتاب الله وتفهيمه وتطوير وسائل تعليمه للمسلمين في جميع أنحاء العالم والعناية بسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام .