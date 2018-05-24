في بادرة إنسانية قام أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، بالإفطار الجماعي مع عمال النظافة في موقع سكنهم (شرق الطائف)، وذلك مشاركة لهم ختام يوم صومهم، وتحفيزهم للعمل المكثف خلال شهر رمضان.

وقد شاركهم المهندس آل هميل الإفطار في دعم لهذه الفئة، التي لها دور مهم في خدمة المجتمع المحلي، وإظهار المدينة بالشكل اللائق، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة السليمة.

وحضر اللقاء الوكيل للخدمات والمختصين بالأمانة، وقد طالبهم أمين الطائف بدعم جهود النظافة والصحة العامة خلال الفترة المقبلة بما يحقق الآمال والطموحات، في ظل تنامي مخرجات المنازل والأسواق والحدائق والمنتزهات العامة من النفايات خلال شهر رمضان، ومواكبة نمو الأقبال السياحي على الطائف، مشيراً إلى تعزيز دور البلديات الفرعية في متابعة ومراقبة نظافة كافة الأحياء والتجمعات السكانية، وقياس مستوى النظافة بشكل مستمر، والعمل على معالجة أي ملاحظات في حينها، واتخاذ السبل الكفيلة بالارتقاء بأعمال النظافة إلى مستوى أفضل.