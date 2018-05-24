حصل مستشفى الأمير منصور العسكري لطب المجتمع بالطائف موخراً، على شهادة إعادة اعتماد المركز السعودي لأعتماد المنشآت الصحية وفق المعايير الوطنية للمستشفيات، وذلك بناء على تطبيقه لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً من قبل المركز وتُمنح شهادة الاعتماد (سباهي - CBAHI)، وفق معايير تحسين سلامة المرضى.

إضافة إلى الخدمات الأستشارية والتعليمية التي تهدف الى مساعدة المؤسسات الصحية على تطوير، وتنفيذ حلول عملية تتمحور حول المريض وعلى إدارة وتنظيم الأنشطة اللازمة لضمان الجودة العالية في تقديم الرعاية الصحية.

ومن جانبة أوضح مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الطبيب حامد بن علي الغامدي، أن هذا الأعتماد سيكون مرحلة مهمة من العمل وفقاً لتطبيق المعايير ومدى توفرها، والتحقق من وجود برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بشكل دوري لتقييم وتطوير الأداء، وكذلك تقييم المستوى التقني وما يتم تأمينه من أجهزة تساعد الأطباء على دقة التشخيص واتخاذ الخطط العلاجية الملائمة.