تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية تقديم خدماتها للمعتمرين والزوار بالمسجد الحرام، بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال المعسكر الكشفي الرمضاني، الذي انطلقت فعالياته مطلع شهر رمضان الجاري بتسخير عددٍ من الكشافين يمثلون جميع قطاعات الجمعية ويعملون وفق فترات منظمة طيلة ليالي الشهر الفضيل.وسجل عناصر الكشافة خلال تقديم تلك الخدمة في الأيام الماضية، مواقف بطولية وإنسانية تتجدد كل عام، تؤكد حرص الشباب السعودي على خدمة الآخرين، وحبهم للعمل التطوعي، وأنهم نموذج لأبناء وطنهم الذين يعتزون بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وقد انتشروا في أروقة وساحات الحرم المكي يقابلون كل معتمر بابتسامة مرحبين بخدمته بإرشاد، أو دفع عربة أو حمل طفلة، أو أي مساعدة يطلبها منهم، مؤكدين من خلال تلك المواقف أنهم رسل سلام، عطائهم لا ينضب في مسيرة العمل الانساني.