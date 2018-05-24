وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، سلالاً غذائية في مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة من إجمالي المخصص للمديريتين والبالغ 3000 سلة، يستفيد منها 12000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السادس من رمضان 1000 وجبة إفطار صائم في مديريتي عتق وحبان بمحافظة شبوة، تستهدف 600 نازح و 120 من ذوي الاحتياجات الخاصة و 280 مريضًا في مستشفيات المديريتين.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.