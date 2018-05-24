تواصل بطولة سعود جاسم الرمضانية منافستها القوية بمشاركة أقوى الفرق على مستوى المنطقة الشرقية، وشهدت البطولة خلال اليومين الماضيين تواجد نجما فريق النصر عبدالرحمن العبيد وأحمد عكاش، اللذان أشاد بمستوى البطولة من حيث القوة والإثارة، خصوصا وأنها تحمل أسم كبير على مستوى الرياضة السعودية، وهو الكابتن سعود جاسم رحمه الله أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية.

وفي رابع أيام البطولة فاز فريق شركة الراشد بسبعة أهداف مقابل هدف على نادي الشرقية لذوي الاحتياجات الخاصة، سجل للراشد ناصر عبدالواحد «هاتريك»، وعلي الجفري «هدفين» وفيصل العنزي «هدفين»، وسجل لذوي الاحتياجات ابراهيم الخلف، ونال جائزة أفضل لاعب علي الجفري من شركة الراشد، وفي المباراة الثانية حل التعادل الإيجابي بين النهدي وآر إيه آر بهدف لكل منهما سجل للنهدي عبدالله الزبيدي، ولآر إيه آر طارق الزبيري ونال جائزة أفضل لاعب عبدالله الزبيدي من النهدي، واختتمت المباريات بفوز البنك الأول بثلاثة أهداف على شركة الحوطي سجلها علي الجعفري «هدفين»، وخالد الجبير ونال جائزة افضل لاعب علي الجعفري من البنك الاول.



ويختتم مساء اليوم (الخميس) دور المجموعات بخوض ثلاث مباريات سعود جاسم مع البنك الأول عند الحادية عشرة مساء، وفي المباراة الثانية يلتقي مسامي سوشي مع ار ايه ار عند الحادية عشرة والنصف مساءاً، وفي المباراة الأخيرة يلتقي بترومين مع شركة الراشد عند الثانية عشرة صباحاً.

من جهته، قدم مدير عام البطولة محمد عبدالله جاسم شكره وتقديره لإدارة القادسية على مبادرتها باستحداث دورة للراحل سعود جاسم لاعب المنتخب السعودي والقادسية والاتحاد والنهضة سابقاً، وتمنى محمد جاسم التوفيق والنجاح للفرق المشاركة للخروج بوجه مشرف. وأوضح أن الدورة ستشهد عدة مبادرات ومفاجآت جديدة خلال أيام البطولة.