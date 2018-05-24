واس (الرياض)أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل وظائف هندسية رجالية «مهندس معماري، مهندس كهربائي، مهندس مدني، مهندس ميكانيكي»، بالإدارة العامة للمشاريع والصيانة.
وبينت المؤسسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ من 11 /9 / 1439هـ وحتى 15 /9 / 1439هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.tvtc.gov.sa.
واشترطت المؤسسة على المتقدمين للوظائف الحصول على البكالوريوس في التخصصات المعلنة بتقدير لا يقل عن جيد، وخبرة سنتين بعد المؤهل في مجال التخصص في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدم على الوظيفة أن يكون المسمى والمرتبة مطابقة لشغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، كما يمكن لموظفي المؤسسة شاغلي الوظائف الهندسية، إدخال بياناتهم على مسميات الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية من الوظائف المعلنة حسب الشروط، وعلى المتقدم طباعة رقم الطلب وإحضاره مع الأوراق الرسمية عند المقابلة.