نجحت الموهبة السعودية تاله فهد ابوالنجا من المتوسطة الثالثة بالظهران التابعة لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، بجهودها الدؤوبة ومثابرتها وعزمها في خدمة ومساعدة المكفوفين، في أن تكون نموذجاً مشرفاً لتمثيل المملكة في مسابقة (معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2018 INTEL ISEF)، التي أقيمت في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية.

حيث حققت تاله المركز الثالث على مستوى العالم في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، بالإضافة إلى جائزة خاصة من الجمعية الامريكية لعلم النفس عن مشروعها ( تحسين التواصل لذوي الإعاقة البصرية من خلال نظام كتابة مبتكر).

وأوضحت تاله في حديثها ل«عكاظ» أن مشروعها هو ابتكار نظام كتابة سهل يتبع نمط معين، ويخدم المكفوفين ويحل المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه الشريحة الغالية في اندماجهم في المجتمع.