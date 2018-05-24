تعرض 36 عاملاً من جنسيات مختلفة لإصابات متفاوتة مابين الحرجة والمتوسطة والطفيفة، جراء تعرض الحافلة التي تقلهم لحادث تصادم وانقلاب على طريق الملك عبدالعزيز بتبوك صباح اليوم (الخميس)، وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك نبيل العنزي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب باص نقل عمال، على طريق الملك عبدالعزيز مقابل مركز الحكير التجاري، مشيراً أنه وعلى الفور اتجهت (4) فرق اسعافية للموقع وفرقة استجابة متقدمة وفرقة من مستشفى الملك سلمان العسكري، وبحضور مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية بالمنطقة.وأضافت العنزي "بعد عملية الفرز الطبي في الموقع تبين وجود 3 حالات حرجة و4 حالات متوسطة و8 حالات طفيفة عولجت في الموقع، وباقي الحالات كانت مستقرة لا تحتاج أي تدخل اسعافي أو نقل حيث تم نقل 6 حالات من الموقع إلى مستشفى الملك خالد، وحالة واحدة فقط نقلت إلى مستشفى الملك فهد.