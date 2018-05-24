توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الخميس)، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الجوف، حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران) في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، الطائف).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل على الجزء الشمالي الى مترين وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.