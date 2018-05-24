تفاعلا مع التداعيات الكبيرة المتوقعة من وصول إعصار مكونو المداري إلى السواحل العمانية والآثار المترتبة من هذا الإعصار.أعلنت فضائية سلطنة عمان الرسمية إيقاف كافة البرامج والمسلسلات الرمضانية المجدولة وكرست كافة وقت البث الفضائي لمتابعة تحركات الإعصار وتقلبات الأجواء وحالة الطقس المتوقعة مع بث التنبيهات المتوالية للمواطنين وذلك لغزارة الأمطار وشدة الرياح المتوقعة خلال الساعات المقبلة.كما ناشدت من جهتها اللجنة الوطنية للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بضرورة إخلاء المناطق المنخفضة والمحاذية للسواحل وبطون الأودية.في غضون ذلك باشرت الجهات المختصة باخلاء المواطنين المقيمين في الجزر العمانية الواقعة في محيط بحر العرب.