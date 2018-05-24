بعد أسابيع من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، والتي وسمت بالزيارة الناجحة، تحادث هاتفيا ولي العهد الثلاثاء مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.وقد أكد بيان للإليزيه أن العلاقات السعودية الفرنسية في أوج استقرارها، كما أكد البيان أن ولي العهد وإيمانويل ماكرون، قد تناولا الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية، أنه سيتم عقد مؤتمر دولي كبير إنساني حول اليمن في نهاية يونيو في باريس. كما تمحورت المكالمة الهاتفية حول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية ولاسيما الوضع في اليمن وسورية، والملف النووي الإيراني.وكانت التحولات الرائدة التي تعرفها المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 محل إشادة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.