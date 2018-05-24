‏استمرارا لجولاته الميدانية التفقدية في نطاق البلديات الفرعية المختلفة، قام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بجولة ميدانية لتفقد الخدمات التي تقدمها بلدية أجياد الفرعية شارك فيها كل من وكيل الأمين للخدمات المهندس عبد السلام مشاط ووكيل الأمين للمشاريع المهندس زهير سقاط والمشرف العام على البلديات المهندس مهاب عبادة ورئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبد الله الزايدي.ووجه في نهاية الجولة بتكثيف الجهود المبذولة من منسوبي البلدية مع تشديد الرقابة على المطاعم والمحلات التجارية، مؤكدا أهمية استمرار الجولات التفقدية في نطاق جميع البلديات الفرعية من أجل الوقوف على الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة والارتقاء بها وبالذات خلال هذه الأيام المباركة.