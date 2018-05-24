‫تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بجلب مدرب ولاعبين أجانب، لنادي الباطن وتكفل آل الشيخ بملعب الباطن الجديد بإعادة زراعة الملعب بالعشب الطبيعي وتركيب إنارة بأعلى المواصفات والمقاييس وتركيب مدرجات خلف المرميين وتركيب كراسي للمدرجات وتركيب ساعة إلكترونية للملعب الرئيسي،



وقدم رئيس مجلس إدارة نادي الباطن الأستاذ ناصر الهويدي بإسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي وجماهيره بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه للنادي وهذا غير مستغرب على المستشار ووقفاته بجانب أندية الوطن .



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من جهة أخرى عقدت أمس (الأربعاء) بمقر نادي الباطن، الجمعية العمومية العادية للنادي بحضور مندوبي الهيئة العامة للرياضة بالزلفي الأستاذ محمد الحمادي والأستاذ عبداللطيف الحمين، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وافتتح نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مبارك الظفيري الجلسة رحب من خلالها بالحضور، ثم بعد ذلك تم مناقشة أوضاع النادي المستقبلية والاطلاع على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، ثم بعد ذلك ألقى مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة بالزلفي محمد الحمادي كلمة شكر فيها إدارة الباطن على عقد الجمعية العمومية وعلى ماتم إنجازه خلال فترة رئاسة الإدارة الحالية متمنياً للجميع التوفيق خلال المرحلة المقبلة، فيما قدم أمين عام النادي الأستاذ عوض الهزيمي شرح مفصل عن الأمور المادية والإدارية بالنادي وماتم انجازه خلال الموسم الماضي 2017- 2018