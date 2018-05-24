تحت رعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، تم تكريم المتطوعين المشاركين في حملة مكافحة الجرب الذي تقيمه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية- درهم وقاية-، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وأقيم الحفل في القاعة الرئيسية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.وشارك في هذه الحملة مجموعة من موظفي فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة والعديد من الجمعيات الخيرية الصحية وغير الصحية. وبلغ عدد المحتفى بهم 70 متطوعاً شاركوا الجمعية في أداء رسالتها على مدى عشرة أيام متواصلة بالتطوع الميداني للتوعية والعلاج تحت إشراف وزارة الصحة.وقد أشاد آل طاوي بهؤلاء الشباب الذين أصبحوا قدوة في مجال العمل التطوعي والذين اجتهدوا وعملوا بكل احترافية مشاركين زملائنا من فرع الوزارة بالعمل الميداني، مؤكدا أنه سيتم رفع تقرير لمستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ولوزير العمل والتنمية الدكتور علي الغفيص بما تم بهذه الحملة المشرفة الوطنية.من جهته، صرح رئيس مجلس إدارة جمعية «درهم وقاية» الدكتور عبدالفتاح سندي أن الجمعية تركز في عملها على كل ما يدعم الجوانب الوقائية الصحية، وهي منذ تأسيسها أنشأت إدارة خاصة بالتطوع للقيام ببرامجها في تعزيز الصحة متماشية مع رؤية المملكة 2030 في تفعيل مشاركة مليون متطوع، وكذلك تساهم الجمعية في تحقيق برامج الرؤية عبر تفردها بتخصصها في البرامج الوقائية ضمن نموذج الرعاية في مبادارات وزارة الصحة، كما قامت الجمعية بالمشاركة في هذه الحملة العاجلة استجابة للواجب الوطني وتفعيل لإدارة التطوع.