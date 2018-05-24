عقد الرئيس التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى السير ديفيد ريتشاردز، أمس (الأربعاء) في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الرياض اجتماعا مع رؤساء أندية الدوري، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مقترحات رؤساء الأندية للموسم الرياضي المقبل، بالإضافة إلى استعراض أبرز القرارات والتغييرات التي سيشهدها الدوري خلال الموسم المقبل.ونقل السير ديفيد ريتشاردز خلال الاجتماع تحيات رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مؤكدا حرصه على تطوير الدوري وظهوره بالشكل الذي يليق بمسمى الدوري.وأشار الرئيس التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان إلى أن العمل جار على تطوير الدوري وجعله في مصاف أقوى الدوريات بالمنطقة، من خلال إضفاء عدد من التغييرات التي تخص الجوانب الفنية والتنظيمية لإظهاره بالمستوى الذي يليق به.وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات المقبلة، ونقل النتائج التي خرج بها الاجتماع إلى المسؤولين من أجل دراستها، والعمل على تطبيقها بالشكل الذي يناسب قيمة ومكانة الدوري