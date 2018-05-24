أشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تأثر أجزاء من السعودية بالعاصفة المدارية MEKUNU، بعد مرورها ببعض المناطق في سلطنة عمان واليمن، اعتباراً من السبت حتى الثلاثاء القادم. ويفيد تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية بشأن العاصفة المدارية MEKUNU في بحر العرب بأن الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (محافظة الخرخير)، ومنطقة نجران (شرورة) والشريط الحدودي مع سلطنة عمان وصحراء الربع الخالي ستتأثر بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول، والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 80 كم/س، مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية. كما لا يستبعد أن تتأثر الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض (الأفلاج، وادي الدواسر، ليلى) والشرقية (العبيلة) ومحافظة نجران بالأمطار الرعدية المتوسطة، والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. (تفاصيل ص؟)