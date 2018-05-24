اعتمدت اللجنة العليا لمبادرة «لموا شملي» بأسرتي الـ2 بمحافظة الأحساء، التي تنظمها جمعية البر بالمحافظة، العديد من الضوابط المعتبرة لإطلاق سراح 55 موقوفا في شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة رئيس محكمة التنفيذ بالأحساء محمد بن سليمان الموسى أن اللجنة اعتمدت بعض الضوابط والمعايير، من أهمها تحديد حساب موحد للتبرع لدى جمعية البر بالأحساء، وألا يزيد حد الدين العام على الموقوف على 150 ألف ريال، وأن يكون الموقوف ممن صدر فيه صك من المحكمة التنفيذية بالأحساء، وأن يكون الموقوف حسن السيرة والسلوك، وتقديم صاحب المديونية الأقل فالأقل.وبين أنه تم اعتماد 12 لجنة ستسهم بتنفيذ المبادرة وفق المهمات المحددة من قبل اللجنة العليا للمبادرة.