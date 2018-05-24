أكد أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية الأمير فهد بن سلطان حاجة العمل الخيري والاجتماعي إلى التطوير في المفهوم والأداء والنوعية التي نهدف للوصول إليها لمواكبة رؤية 2030، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت منذ عدة عقود كبرنامج اجتماعي يعالج قضايا محدودة، وتوسع البرنامج وأعطى ثمارا ونجاحات كبيرة وتحول من برنامج إلى جمعية.ولفت إلى أن القيادة قدمت للجمعيات الخيرية الدعم غير المسبوق في أي مكان بالعالم، وقال: «ما يقدم للجمعيات الخيرية بالمملكة لا يوجد له مثيل بأي مكان بالعالم». وركز على تطوير مفهوم العمل الخيري وأن يقدم للأسر المحتاجة برامج تجعلها أسرا منتجة. وأعرب عن اعتزازه بوجود عناصر نسائية في مجالس الجمعيات الخيرية بمنطقة تبوك، وهنأسماء محمد التركي، هدى عبدالعزيز الحربي، زهور فرج البلوي، لولوة عبدالله البازعي، عبير منصور البلوي. وأكد أن العمل الاجتماعي والخيري سيتطور بوجودهن بحكم معرفتهن وحسهن في هذا القطاع الحيوي المهم. جاء ذلك إثر ترؤسه في ديوان الإمارة أمس اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد للجمعية في دورته الخامسة 1439-1443. وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان أن اللقاء يوافق انتهاء الدورة السابقة لمجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد، ليواصل الرسالة السامية والأهداف الجليلة التي أنشئت الجمعية لأجلها.