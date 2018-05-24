أكد أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف، أن مشاركة الأسرة هي الضمان الأول في تحقيق اندماج الأطفال المعاقين في المجتمع بحيث يكونون أعضاء فاعلين ومؤثرين فيه، مشيرا إلى أن العقود الماضية شهدت نقلة حضارية نوعية في خدمات ورعاية وتأهيل المعاقين بهدف الاستفادة من القدرات الكامنة لديهم والعمل على الاستفادة منهم، من خلال مشاركتهم في الحياة اليومية شأنهم في ذلك شأن غيرهم من النظراء من غير ذوي الإعاقة، وفي سبيل ذلك صدرت العديد من القوانين التي تعمل على توفير الحماية لهم وتهيئة المناخ المناسب لمساهمتهم في خوض معترك الحياة.جاء ذلك أمس (الأربعاء)، خلال رعايته حفلة اليوبيل الفضي لجمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة، بأحد فنادق الخبر، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان. ودشن أمير المنطقة حديقة المهيدب لذوي الاحتياجات الخاصة "مبادرة نلعب معا" التي تهدف إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الآخرين في مدينة الخبر، عقب ذلك تسلم العضوية الفخرية للجمعية السعودية للتربية الخاصة. من ناحية ثانية، استقبل الأمير سعود بن نايف أمس، رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار ورئيس وأعضاء لجنة الأوقاف بالغرفة. ووافق على مقترح رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عايض القحطاني بقبول الرئاسة الفخرية للجنة الأوقاف بالغرفة.