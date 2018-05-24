ستفتقد الجماهير الرياضية على مستوى العالم أجمع 31 لاعباً خلال مونديال كأس العالم في روسيا 2018 الشهر القادم، بسبب الإصابات وعدم تجاوز منتخباتهم التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال الكبير.وعم الحزن على اللاعبين الذين سيشاهدون الحدث الكروي الكبير من خلف «الشاشة الفضية» وسيتحولون إلى مشجعين للمنتخبات التي تروق لهم، فمن بين أبرز هؤلاء النجوم الحارس الإيطالي المخضرم حارس مرمى يوفنتوس جانلويجي بوفون وابن موطنه المدافع جورجو كيليني والويلزي غاريث بيل والتشيلي أليكس سانشيز، وعدد كبير من اللاعبين المؤثرين الذين يعتبرون مميزين ولهم جماهيريتهم المعروفة والمحبوبة لدى كافة عشاق «المجنونة».فكل هؤلاء النجوم يعتبرون أحد أهم الركائز الأساسية في الخريطة الغائبين عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا عام 2018، ما يشكل خيبة أمل لمحبي كرة القدم.وبالرغم من أن هؤلاء اللاعبين تبلغ قيمتهم في سوق الانتقالات مئات الملايين، إلا أنهم أخفقوا مع منتخباتهم في عدم التواجد بالحدث العالمي ضمن مونديال روسيا 2018.. «عكاظ» تسرد أبرز النجوم المؤثرين الذين سيحتجبون في سماء العاصمة الروسية «موسكو».. وإليكم التفاصيل:حراسة المرمى: بوفون، أوبلاكخط الدفاع: كيليني، لابورت، داني ألفيس، أليكس ساندرو، بونوتشي، أوريي، بارزالي، فوزي غلام، دافيد ألابا، دالي بليند، لويس فالنسيا، سافيتشخط الوسط: فيدال، باييت، بيانيتش، يوسف المساكني، بيانيتش، رامزي، نابي كيتا، هامسيك، روبنخط الهجوم: سانشيز، رياض محرز، أوباميانغ، دزيكو، انسيني، بيل، غويريرو، بنزيما