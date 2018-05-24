ما إن ابتهج الوسط الرياضي بإعلان الهيئة العامة للرياضة تكفل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بتسديد الديون الخارجية للأندية، حتى عمت الفرحة مجددا في الوسط الرياضي بعد أن استقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مغادرتهم إلى روسيا استعدادا للمشاركة في مونديال كأس العالم 2018 الشهر القادم.إذ أكد لاعبون سابقون ونقاد رياضيون أن الاستقبال «تاريخي»، ويعتبر داعما كبيرا لـ«الصقور» قبل انطلاقة المحفل العالمي الكبير، ووصفوا تلك البادرة بغير المستغربة منه.بداية، قال المحلل الرياضي فيصل أبواثنين إن ما قام به ولي العهد خلال استقباله نجوم الأخضر يعد ‏أجمل وداع ‏وأكبر داعم لهم، ومحفزا قبل المحفل العالمي، إذ يدل ذلك على أن القائد الملهم مهتم كثيرا بالمجال الرياضي، والذي أسعدنا قبل أيام عدة بسداد ديون الأندية الخارجية كافة. وأضاف: بحول الله سيكون استقبال ولي العهد للاعبين بمثابة التحفيز الكبير لتقديم مستويات تليق باسم الوطن ومنتخبنا، وتحديدا خلال مواجهة الافتتاح أمام الدولة المستضيفة روسيا.كما وصف سعود الحماد استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاعبي منتخبنا بغير المسبوق، وأنه يعتبر أكبر حافز ودافع لهم، وهذا ليس بمستغرب من قيادتنا الرشيدة التي تولي اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضة بمشاركة جميع الرياضيين في المحافل الدولية. وأضاف: هذا الدعم الكبير من ولي العهد يضع الكرة في ملعب نجوم الأخضر، إذ أصبح الطموح يتجاوز التأهل إلى كأس العالم، لذلك لا بد من الظهور المشرف والذهاب بعيدا خلال منافسات المونديال.من جانبه، قال العضو السابق في الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم الناهض إن استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاعبي المنتخب أسعدني كثيرا، لأن هذا الاهتمام من ولي العهد غير مستغرب، إذ تذكرنا حضوره الجميل للمباراة الحاسمة ضد منتخب اليابان في جدة والتي كسبها منتخبنا. وأضاف: هذا الحرص والاهتمام هو ديدن ولاة الأمر، وهم يسعون إلى كل ما من شأنه رفع راية هذا الوطن على الأصعدة كافة، خصوصا رياضة كرة القدم في محفلها القادم في كأس العالم الذي يسعى ولي العهد أن يكون تمثيل المنتخب في هذا المونديال مشرفا، ويعكس للعالم أجمع صورة جميلة عن وطننا ومجتمعنا السعودي.النجم الدولي المعتزل حمزة صالح، أكد أن استقبال ولي العهد للاعبين يمثل حافزا كبيرا لهم للظهور بمستوى مشرف وتقديم كل ما لديهم، خصوصا أن أعلى قيادة في الدولة منحتهم كل الاهتمام والدعم لهذا الحدث الكبير الذي يعتبر أكبر محفل رياضي في العالم. وتمنى صالح من نجوم الأخضر أن يستثمروا ذلك الحدث، خصوصا في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة السعودية، مبديا تفاؤله إلى حد كبير بظهور الصقور بصورة مشرفة.أخيرا، أكد النجم الدولي المعتزل مالك معاذ أن استقبال ولي العهد يمثل امتدادا للعطاء الذي يقدمه للرياضة والرياضيين، واستقباله لهم يؤكد وضوح الرسالة الموجهة للاعبين كافة بأن يشرفوا الوطن خلال المونديال في روسيا وتقديم المستويات الفنية المميزة، لذلك الكرة باتت في ملعب اللاعبين الذين يتوجب عليهم أن يقاتلوا ويدافعوا بكل بسالة عن شعار الوطن. وأضاف: عوامل العطاء والتحفيز كافة منحت لهم، وبقي دور اللاعبين في ترجمة ذلك داخل المستطيل الأخضر.