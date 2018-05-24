أقامت الهيئة العام للثقافة مساء أمس الأول حفل إفطار جماعيا في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض بمشاركة مجموعة من ذوي القدرات الفائقة الذين لديهم مواهب وإنجازات شخصية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، قاموا بعرضها من خلال فعالية منصات ثقافية التي جاءت مصاحبة لحفل الإفطار.وأبدى عدد من الحضور سعادتهم بالحفاوة من قبل الهيئة مقدمين شكرهم لوزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد على ما يوليهم إياه من دعم واهتمام ورعاية ذوي القدرات الفائقة.وذكر علي الشايقي من ذوي الإعاقة الحركية أن هذه الفعالية كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم وهو استمرار للرعاية الكبيرة والجهود المبذولة من هيئة الثقافة والتي تأتي بدعم ومتابعة من وزير الثقافة ورئيس مجلس الهيئة الدكتور عواد العواد الذي شكره على هذا الاهتمام.