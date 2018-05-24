افتتحت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق ممثلة بمكتب منطقة مكة المكرمة جامع العوفي الذي يعد ثاني أكبر جامع على طريق الهجرة، بناء وتشغيلا وصيانة.وتصل مساحة المسجد 1350 مترا مربعا ويسع 1700 مصلٍ ومصلية وعدد دورات المياه 30 دورة مياه.حضر الافتتاح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ فهد التويجري ومؤذن الحرم النبوي الشيخ الدكتور إياد شكري وأعضاء اللجنة الاستشارية لمكتب منطقة مكة المكرمة المهندس مساعد العيسى و المهندس محمد عادل عقيل والدكتور محمود ناضرين ومدير المكتب بندر السيد وجمعٌ من الحضور.