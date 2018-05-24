تلقت جمعية البر الخيرية في محافظة عنيزة خطاب شكر وتقدير من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، وذلك لمساهمتها الفاعلة في إنجاح المشروع التقني للصيانة التطوعية في مرحلته الأولى بمنطقة القصيم خلال العام التدريبي 1438-1439هـبدوره، ثمن مدير الجمعية خالد الحميدي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جهودها في مجال خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجمعية شكلت فريق عمل منذ تلقيها خطاب طلب تفعيل الصيانة التطوعية حيث تم تحديد عدد من منازل المستفيدين في عنيزة التي تحتاج إلى صيانة وزيارتها وعمل لها الصيانة اللازمة لها من قبل المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب. ولفت إلى أن الحملة كانت بدعم من بنك محلي الذي ساهم في تمويل متطلبات الحملة خلال الفترة الماضية.