رفع أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس أمناء الهيئة وكافة منسوبيها ومسؤوليها ولجانها خالص الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين، على ما حظيت وتحظى به جميع مناطق المملكة ومنها منطقة حائل من رعاية واهتمام.وأكد أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئات تطوير المناطق يمثل الاهتمام المباشر من القياده بتطوير مسيرة العمل التنموي في المناطق وتعزيزاً لدور هيئات التطوير في قيادة ودعم ومساندة خطط وبرامج ومشاريع التنمية بمنهجيات وإستراتيجيات عالية من خلال التنظيم الذي تم إقراره ليعكس توجهات الدولة في إستراتيجياتها الطموحة من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020.وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعد أن هيئة تطوير المنطقة ستكون قائداً لمسيرة العمل التنموي بالمنطقة مع شركاء التنمية بما يحقق مزيداً من التطوير وتوسيع آفاق التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية بمنطقة حائل، مشيراً إلى أن هيئة تطوير حائل ستدخل مع التنظيم الجديد لهيئات التطوير مرحلة جديدة من العمل التنموي بمنهجية جديدة واحترافية عالية تنسجم مع الأهداف والمهام والتنظيمات الجديدة التي أقرتها الدولة.وبين أمير منطقة حائل أن الهيئة قادرة على مواكبة التوجهات والخطط الجديدة لتسهم وبفعالية في تحقيق وتطبيق برامج رؤية المملكة الطموحة في المنطقة لتنمية وتطوير بيئة الاستثمار وتحفيزها وإبراز مقومات التنمية الاقتصادية والميز النسبية للمنطقة وتحقيق أعلى العوائد والآثار التنموية والاجتماعية لأهالي وأبناء حائل والإسهام في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ضمن منظومة مناطق المملكة.