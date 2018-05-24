ناقش رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس (الأربعاء) في القاعة الكبرى بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث عبدالله بن مترك القحطاني تحت عنوان: «سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العمل التطوعي».وأشرف على الرسالة التي تقدم بها الباحث إلى قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالمعهد، مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل.وبعد عرض مختصر للرسالة تفضل رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناقشة الباحث وذكر الملاحظات على الرسالة، كما شارك في المناقشة وكيل المعهد العالي للدعوة والاحتساب الدكتور محمد بن خالد البداح.وأوصت اللجنة بعد أن انتهت من المناقشة والمشاورات بقبول الرسالة ومنح درجة الدكتوراه للباحث بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة من قبل الجامعة، ونشرها وتوزيعها على المؤسسات الأهلية والحكومية في الداخل والخارج.