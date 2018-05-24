أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على مراقبي المساجد متابعة عدم خوض الخطب في مسائل السياسة أو العصبية أو الحزبية أو التعرض لأشخاص أو دول أو مؤسسات تصريحا أو تلميحا، مشددة على اقتصار الخطب على مفهوم الوعظ والإرشاد وتذكير الناس بأحكام الدين والفضائل، والمطلوب في الموضوعات مراعاة حاجات الناس لا مراعاة رغباتهم.وحذرت الوزارة الخطباء من الاعتداء في الدعاء والحرص على الالتزام بالأدعية المشروعة واتباع السنة في قصر الخطبة وطول الصلاة ومراعاة السنة النبوية في أداء الصلاة.وطلبت الوزارة من خطباء المساجد عدم إنابة أي شخص في الخطبة إلا بعد التنسيق مع إدارة التوجيه بفرع الوزارة وأخذ الموافقة على ذلك، إضافة إلى عدم السماح لأي شخص بإلقاء كلمة بعد صلاة الجمعة مطلقا.