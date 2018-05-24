أبدى قضاة المحكمة العامة في الرياض الرغبة في تفعيل برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة بالمحكمة، لما له من أثر في تسريع إنجاز القضايا وجودة المنتج القضائي من خلال رسم خطة زمنية وموضعية للقضايا المشمولة، وتقديم المشورة العلمية والخبرة القضائية، مع التقيد التام بضوابط تنفيذ البرنامج وعلى رأس ذلك ضمان استقلال القضاء وإعانة الدوائر القضائية في القيام بمهماتها وفقا للأصول الشرعية والنظامية.وأوضح مشرف الإدارة العامة للجودة القضائية المشرف على تنفيذ البرنامج بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعد الحقباني، عقب اجتماعه مع رئيس محكمة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميرني وقضاة المحكمة، والمفتش القضائي الشيخ ضاحي العثمان، أنه تم بحث البرنامج ومدى فاعلية تنفيذه في بعض القضايا المنظورة بالمحكمة، مبينا أنه انتهى اللقاء إلى مباركة هذا البرنامج والرغبة في تفعيله بصورة واسعة في المحاكم.وأضاف الحقباني أن الاجتماع حقق الهدف المنشود منه في تبيان الدور المهم الذي يقوم به برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة ومدى فاعلية تنفيذه في بعض القضايا المنظورة بالمحكمة العامة بالرياض، وفي مختلف القضايا المنظورة بالمحاكم.وقال: التجارب السابقة والنتائج الإيجابية التي حققها البرنامج في جودة العمل القضائي ملموسة ودورها كبير جدا في مختلف المحاكم، الأمر الذي يسهم في تطور العمل القضائي وفق الدقة في العمل وتسريع المنجز القضائي.