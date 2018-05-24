أوقفت رئاسة أمن الدولة 15 مشتبها بهم في قضايا تمس الأمن الوطني، يحملون 3 جنسيات، وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان المبارك الجاري، ليخضعوا حالياً لإجراءات التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.ووفق ما أظهرته «نافذة تواصل» المخصصة للتواصل ما بين الموقوفين في سجون المباحث وذويهم أمس (الثلاثاء) من قائمة محدثة لعدد الموقوفين لديها، تم في غرة رمضان إيقاف مقيم سوري، وفي ثاني أيام رمضان تم إيقاف 5 مواطنين، بينما شهد ثالث أيام رمضان إيقاف 8 أشخاص (4 مواطنين، و4 يحملون الجنسية الهندية يقيمون بشكل نظامي)، فيما أوقف مواطن واحد في رابع أيام رمضان. وارتفع عدد الموقوفين بسجون المباحث وفق التحديث الأخير إلى 5375 موقوفا ما بين موقوفين لإجراءات التحقيق وما بين مدانين ينفذ بحقهم الحكم الصادر من الجهات العدلية.يذكر أن «نافذة تواصل» بوابة إلكترونية تقدم معلومات كاملة وبشفافية عالية عن الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية تمس الأمن القومي للمملكة، حيث تساهم في تقوية أواصر العلاقات الأسرية بين الموقوف وذويه، وهي إحدى الوسائل التي تساعد في تواصل ذوي الموقوفين في سجون المباحث مع ذويهم عبر الصوت والصورة، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى عبر البوابة الإلكترونية لذوي الموقوف، كطلب السماح بالزيارة أو الإفراج المؤقت للظروف الخاصة كحالات الوفاة أو الأفراح كحضور مناسبة زواج أو مناسبة عائلية، إضافة إلى إمكانية تواصل ما بين الموقوف وذويه ومحام.