قبضت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض على مواطن ثلاثيني متهم بارتكابه 12 حادثة سرقة لمركبات في وضع التشغيل.وأوضحت شرطة الرياض في بيان لها أمس (الأربعاء) عن الإطاحة بأحد المشبوهين بعد أن أشارت الدلائل إلى ضلوعه خلف ارتكاب عددٍ من حوادث سرقة المركبات من خلال الصدم من الخلف وسرقتها بوضع التشغيل.وقالت إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ12 حادثة مماثلة، في إحداها تعرض مقيم للدهس خلال سرقة سيارته بعد صدمها من الخلف نتج عنه تعرضه لإصابات بسيطة، و جرى إيقاف المتهم وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.