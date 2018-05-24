حددت وزارة التعليم 16 رمضان الجاري آخر موعد لاستقبال الإدارة العامة للتدريب والابتعاث ملفات الترشح للإيفاد للدراسة بالداخل، وطلبات تمديد الموفدين للعام الدراسي 1439/‏1440، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.وشدد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، في تعميمه لقطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، على مراعاة التقيد بالأعداد والتخصصات المحددة الواردة بخطة الإيفاد للترشيح لها في المنطقة أو المحافظة، مع التأكيد على النموذج المعد للأعداد والتخصصات لدرجة الدكتوراه، والتأكد من استحقاق المرشح/‏ المرشحة للتمديد، بحيث لا يتعدى فصلاً دراسياً واحداً لدرجة الماجستير وفصلين دراسيين للدكتوراه. كما شدد الدكتور العاصمي على التأكد من استيفاء جميع النماذج ومطابقة الشروط والضوابط الواردة، مع ضرورة إضافة الخطة الدراسية المنهجية كاملة ضمن أوراق الترشح وإجراء المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات، ورفع جميع طلبات الترشح للدراسة، والتمديد للإيفاد إلى الإدارة العامة للتدريب والابتعاث من خلال الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر، مع ضرورة تحديد العمل الذي سيمارسه المرشح أو المرشحة بعد حصوله على المؤهل في استمارة الترشيح لجميع المرشحين والمرشحات.