طالب المدعي العام بالنيابة العامة بالحكم بحد الحرابة على 6 متهمين بقتل رجل الأمن الشهيد الرقيب أول عطا الله بن سويلم الحويطي، في حادثة سطو على محل مجوهرات وذهب بمحافظة ضباء.وفيما بدأت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمة المتهمين، أكدت المصادر لـ«عكاظ» أن الجلسة الأولى القضائية المشتركة التي ينظرها 3 قضاة بدأت من العاشرة صباحاً واستمرت حتى الرابعة عصرا، بحضور المتهمين، ووكيل عن شهيد الواجب الحويطي، والمدعي العام، الذي طالب في الجلسة بالحكم على المتهمين جميعا بعقوبة عالية تتفق مع جريمتهم البشعة لما أقدم عليه الجناة وهم بكامل أهليتهم شرعا من فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما ويعد ضربا من الإفساد وانتهاكا للدماء والأرواح المعصومة وسلب الأموال قهرا وغيلة وقيامهم بالتخطيط وتنفيذ عملية السطو المسلح التي نفّذها جانٍ كان يرتدي زيا نسائيا حين قام بعملية السطو حاملا سلاحا ناريا على محل الذهب ثم قتل رجل الأمن وسرقة الذهب والهروب.وكان الرقيب أول عطا الله الحويطي استشهد متأثرا بإصابته بطلقات نارية عدة بالصدر وأنحاء متفرقة في جسمه، بعد تصديه بكل شجاعة لعملية سطو مسلح، حيث كان قريبا من موقع الحادثة فوصل في وقت قصير جدا، وعند وصوله أطلق جان الرصاص عليه فأصابه في صدره.وقد حددت المحكمة الجزائية موعدا ثانيا في شهر ذي القعدة القادم للنظر في القضية.