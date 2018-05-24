أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أن من لم يستوعب أن المرحلة الجديدة في الرياضة بدون فساد فإن استيعابه بطيء، مشيراً إلى أنه لا مجال للفساد في الأندية ولا مجال للأخطاء في الصفقات والعقود.وقال في حواره مع القناة الرياضية السعودية إن بعض النجوم الكبار يتوقف مستقبلهم عند التحليل الرياضي وهذا خطأ، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن لا تعامل الأندية بنفس المستوى.وأضاف أن الاجتماع مع رؤساء الأندية كان مثمرا وسترون نتائجه في موسم رياضي قوي، وأن برنامج «ادعم ناديك» جزء من العدالة الاجتماعية في دعم الأندية.وعن رؤساء الأندية، وصف آل الشيخ عبدالله خوقير نائب رئيس نادي الوحدة بأنه «رجل صنعة».كما تحدث تركي آل الشيخ عن قضية المرداسي، وقال: موضوع المرداسي تجاوز الرياضة ووصل للمباحث الإدارية، مبيناً أنه لن نضيع الوقت في فتح ملفات التحكيم القديمة جدا.ووصف حال الكرة السعودية بأنها أصبحت مزعجة في العالم، وأن المملكة بدأت العودة لمكانها الطبيعي، كاشفاً عن العمل على بطولات جديدة في كرة الطائرة والسلة واليد.