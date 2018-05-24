أضرب سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة في عدد من المدن الإيرانية عن العمل لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على تدهور وضعهم المعيشي، وقلة أجور الحمل، وارتفاع التكاليف وأقساط العجلات، ممتنعين عن الحركة ونقل الحمولات.

وشمل الإضراب في أول يومه 93 مدينة في 25 محافظة وهي آذربيجان الغربية وآذربيجان الشرقية، وكرمانشاه، وكردستان، وأصفهان، وإيلام، وخراسان الرضوية، وخراسان الشمالية، وخراسان الجنوبية، وجهارمحال وبختياري، وخوزستان، وزنجان، وسيستان وبلوشستان، وسمنان وفارس، وقزوين، وكرمان، وجيلان، ومازندران، ومركزي، وهرمزغان، وهمدان، ويزد، وبوشهر.

وحيّت السيّدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أصحاب الشاحنات وسائقيها الكادحين والمركبات الثقيلة المضربين، ودعت عموم المواطنين إلى دعمهم ومساندتهم.