حرر الجيش اليمني مسنودًا بطيران التحالف العربي اليوم (الأربعاء)، مواقع جديدة في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خاضها ضد ميليشيا الانقلاب المدعومة من إيران.وأكد رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبدالله عطوان، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير سلسلة جبال الأمهور وجبل القاهرة وسلسلة جبال الظهرة الإستراتيجية، وقطعت خط إمداد المليشيات القادم من منطقة رحوب، بعد معارك كبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.وقال عطوان وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إن طلائع الجيش الوطني تزحف باتجاه مركز مديرية برط العنان، وسط انهيار واسع في صفوف الميليشيات، مؤكدًا مصرع ما لا يقل عن 15 عنصرًا من الميليشيات الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب عدد من الجرحى.من جهته دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، المنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية إلى سرعة إرسال فرق طبية وإغاثية لمحافظة المهرة وسقطرى وحضرموت والمحافظات التي اجتاحها الإعصار المداري.وطالب عبدالرقيب فتح وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، منسقة الشؤن الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية وتوجيهها لإرسال الفرق الطبية وأخذ الاحتياطات اللازمة لإنقاذ سكان محافظة المهرة وسقطرى وبقية المحافظات ومدها بالاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية والطبية ومخيمات الإيواء.وأهاب بالمنظمات الإغاثية العربية والدولية والمانحين بسرعة مدّ المحتاجين في محافظات المهرة وسقطرى حضرموت والمحافظات الساحلية بالمواد الإغاثية والطبية ومخيمات الإيواء، والتخفيف من معاناة السكان في تلك المناطق، مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل بين سلطات خفر السواحل، والأرصاد لما فيه مواجهة آثار الإعصار.