يشهد سوق عكاظ في دورته القادمة (الثانية عشرة) التي تقام خلال الفترة من 13( إلى 29 شوال 1439هـ، الموافق 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018) إقامة أكثر من (150) فعالية متنوعة في جادة عكاظ بشكل يومي طيلة فترة السوق، تتضمن عددا من الفعاليات والعروض الجديدة هذا العام، وإقامة عدد من فعاليات المصاحبة في مختلف مناطق المملكة.وتعتبر جادة عكاظ العنصر الأهم في سوق عكاظ، إذ تقام فيها معظم الفعاليات والعروض. وتشهد الجادة هذا العام تطورا من خلال عدد من الفعاليات والعروض الجديدة، إضافة إلى التجديد في طريقة العرض.وتتضمن جادة عكاظ عددا من الفعاليات التراثية والثقافية والعروض المسرحية، إضافة إلى فعاليات الحرف والصناعات اليدوية، وعروضا لقصص من حياة الشعراء بسوق عكاظ، منهم عمر بن كلثوم وعنترة بن شداد وزهير بن أبي سلمى وامرؤ القيس وطرفة بن العبد والأعشى وقس بن ساعدة، فضلا عن عروض للأسواق التاريخية ومزادات العرب، مثل عروض قوافل التجارة (الشام، اليمن) ومسرحية «زاد» لعروض البيع والشراء.كما تتضمن فعاليات لقوافل الإبل والخيل العربية، مثل مدرسة الفروسية للأطفال «فارس عكاظ» وعروض تسارع الإبل وعروض الشعراء على الإبل، و«فعاليات فتيان عكاظ» تشمل استديو للأطفال والعروض التفاعلية للأطفال، إضافة إلى بازار العرب وفعاليات المعلقات الشعرية وعروض اللوحات العربية والنحت على الصخور والتصوير التاريخي وفعاليات الحرفيين من جميع أنحاء المملكة وعروض الصوت والشاشات التفاعلية والخيمة والخط العربي وألوان عكاظ والخيمة الثقافية.