نفذت أمانة محافظة حفر الباطن جولات ميدانية على المطاعم ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان المبارك وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية اللازمة في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والغذاء.ورصدت الحملة عدة مخالفات أسفرت عن إتلاف 410 كيلو من اللحوم والدجاج والسمبوسة بسبب سوء الحفظ والتجميد والتحضير في أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتم إغلاق مطعمين لمخالفتهما للاشتراطات الصحية وضبط ثلاثة عمال لعدم وجود شهادات صحية، إذ تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية بحقهم.وأوضح أمين محافظة حفر الباطن المهندس محمد الحسيني أن الأمانة تقوم بتكثيف الجهود وتشديد الرقابة الصحية على جميع المحلات العاملة في مجال الأغذية من خلال التأكد من سريان الشهادات الصحية للعاملين فيها ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة والشروط الصحية.