انطوت 365 يوما من عمر مركز اعتدال العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، منذ أن دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 21 مايو 2017 والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض.وخلال هذا العام أطلق المركز حربه على الفكر المتطرف ومموليه وداعميه معتمدا على منتجات ومشاريع تمثل 4 مجالات: الأول «الفكري» وشهد إنجاز 122 منتجا لتفنيد وتحليل وتفكيك الخطاب المتطرف ونشر الاعتدال والتعايش.والثاني المجال الرقمي الذي أثمرت ممارساته التقنية من دراسات وإحصائيات عن تقديم أكثر من 22,109 منتجات، والثالث الإعلامي، وصلت منتجات المركز إلى الملايين وبأكثر من 13 لغة حية على شبكات التواصل دون استثناء أي دولة حول العالم وحول مجال الشراكات، استقبل المركز في عامه الأول نحو 60 وفدا زائرا وتم بناء اتفاقيات شراكة مع 30 جهة من مختلف أنحاء العالم.