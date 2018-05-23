أكد مجلس الدولة اليوناني اليوم (الأربعاء)، حق اللجوء في اليونان لضابطين تركيين متهمين بالتورط في الانقلاب الفاشل في تركيا، رافضاً بذلك إستئنافا تقدمت به الحكومة اليونانية ضد هذا القرار الصادر عن أجهزة اللجوء.وحسم مجلس الدولة بذلك الجدل حول المروحية التركية التي هرب فيها ثمانية ضباط أتراك من تركيا إلى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 في تركيا.وبحسب القوانين اليونانية فإن القرار الخاص باثنين من العسكريين الأتراك سيكون صالحاً أيضاً للضباط الستة الآخرين في حال وافقت أجهزة اللجوء على طلباتهم.