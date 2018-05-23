كلف مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه خلال اجتماعه الأخير بمدينة أوكيناوا اليابانية الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه بمراجعة لائحة وقوانين الاتحاد الآسيوي للكاراتيه وإعادة صيغتها مع ما يتوافق مع أنظمة الاتحاد الدولي للكاراتيه.وجاء تكليف الدكتور إبراهيم القناص، نظرا لما يملكه من خبره واسعة في هذا المجال، إذ سبق وأن ترأس لجنة إعداد لوائح الاتحادات الرياضية السعودية قبل عدة مواسم وكعضو نشط في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.