قام أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز بزيارة المرضى المنومين في مستشفى عرعر المركزي.وقدم الأمير فيصل بن خالد خلال الزيارة التهنئة لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا الله تعالى أن يكتب للجميع الصحة والسلامة.والتقى خلال الزيارة بمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي والكادر الطبي والإداري، مقدراً الجهود المبذولة للرقي بالخدمات الصحية في المنطقة، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعناية اللازمة لجميع المرضى.وأعرب المرضى المنومون وذووهم عن شكرهم لأمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الزيارة، داعين الله له بالتوفيق والسداد.