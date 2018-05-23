زودت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة ممثلة بإدارة السقيا المسجد النبوي بحافظات ماء زمزم خلال شهر رمضان حيث يصل عدد الحافظات إلى 13 ألف حافظة.وأوضح مدير إدارة السقيا يوسف بن قالط العوفي، أنه تم توفير 13 ألف حافظة زمزم مبرد وغير مبرد بلون موحد ومصنعة من مواد تتحمل الظروف الجوية وطبيعة العمل في المواسم وتوزيع حافظات ماء زمزم داخل المسجد النبوي بعد تعبئتها وتحريزها بالأقفال في المواقع المخصصة حسب الاحتياج وزيادة الاستهلاك، مؤكداً أن إدارة السقيا بالوكالة تعمل على مراقبة نظافة الحافظات وأغطيتها وتهيئة وتجهيز ماء زمزم والسقيا داخل المسجد النبوي وفي ساحاته وسطحه والإشراف على توزيع حافظات مياه زمزم وتزويد حافظات ماء زمزم بأكثر من 360 ألف كوب يوميا وتزويد الحافظات بالأكواب ورفع المستعملة منها، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم أرقى مستويات الخدمة لقاصدي المسجد النبوي.