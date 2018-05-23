نفت الناقلة الوطنية الإماراتية «فلاي دبي» ما يتم تداوله حول وجود محاولة لاختطاف طائرة تابعة لها في الأجواء الإيرانية وأكدت أن الرحلة رقم FZ301 التي كانت متوجهة من دبي إلى كابل، قد عادت إلى دبي، وأن الحادث الذي وقع كان نتيجة سلوك أحد المسافرين وقد تم احتجازه من قبل السلطات المختصة عند وصول الطائرة إلى المطار، مؤكدة أن المسافرين استأنفوا رحلتهم التي غادرت مطار دبي الدولي في تمام الساعة 08:31 صباحا.

وقالت الشركة إنها على علم بتقارير مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن الحادث محور التحقيق حاليًا وما تنشره هذه التقارير غير صحيح، موضحة أنها سنقدم المزيد من المعلومات لاحقاً.