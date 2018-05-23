نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، دورات تدريبية عُقدت في 13 مطاراً دوليا ومحليا بالمملكة بحضور 5770 متدربًا، بهدف تطوير مهارات التعامل مع السائح، وتدريب المتعاملين مباشرة مع السياح وتوعيتهم بأهمية أنماط وأساليب التعامل المهني الاحترافي من خلال تدريبهم على المهارات والسلوكيات اللازمة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وبلغ عدد الدورات التدريبية التي عُقدت ضمن البرنامج التدريبي 122 دورة، سعت من خلالها الهيئتان إلى تطوير مهارات التعامل مع السائح في مطارات المملكة لدى كل من منسوبي العمليات بالمطارات، والجوازات، والجمارك، ورجال الأمن، وموظفي الخدمات الأرضية، وسائقي سيارات الأجرة العاملين في تلك المطارات.